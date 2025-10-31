Стал известен график работы омских больниц и поликлиник в праздники

В субботу у медицинских учреждений обычный рабочий день.

Минздрав Омской области

В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о графике работы больниц и поликлиник в первые дни ноября. Напомним, что с 2 по 4 ноября в стране объявлены выходные в связи с Днем народного единства.

Уточняется, что в субботу, 1 ноября, у поликлиник обычный рабочий день.

С 2 по 4 ноября учреждения будут работать по следующему расписанию.

- К педиатру или терапевту получится попасть с 9:00 до 14:00.

- Вызвать врача на дом возможно с 9:00 до 15:30.

- Дежурные терапевты и врачи общей практики принимают с 9:00 до 14:00.

- Дежурные врачи-педиатры доступны с 9:00 до 14:00.

Дополнительно будут работать детские «неотложки» с 9:00 до 18:00 часов.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.

Кабинет неотложной офтальмологической помощи находится на улице Лермонтова, 60, работает круглосуточно и без выходных.