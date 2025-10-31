Омск-Информ
На окраине Омска создали две улицы для многодетных

Они называются Сигнальная и Товарная.

Омская мэрия сообщила о появлении двух новых улиц в Ленинском округе. После одобрения Омского городского совета администрация издала соответствующее постановление о присвоении наименований.

Улицы назвали Сигнальной и Товарной. Они располагаются в поселке Дальнем, в квартале, где многодетным семьям выделили участки для строительства домов.

Всего с начала года на территории Ленинского округа появилось 16 новых улиц и 2 переулка. Адреса присвоили 973 домам.

