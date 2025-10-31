В омском микрорайоне 15 лет откладывают строительство школы

Другие школы, по словам местных жителей, закрыты или переполнены.

Омичка обратилась к губернатору Виталию Хоценко с жалобой на отсутствие школы в ЖК «Тарская крепость», где проблема остро стоит уже более 15 лет. Женщина заявила, что строительство учебного заведения так и не началось.

По словам местной жительницы, при застройке микрорайона более 15 лет назад школа не была предусмотрена.

– Ближайшая аварийная школа закрыта на неопределенный период, в остальные нужно ездить, и они переполнены. Администрация города отвечает, что строительство школы не планируется до 2040 года. Учитесь где хотите, – написала омичка на странице губернатора во «ВКонтакте».

В свою очередь администрация города сообщила, что место для школы в «Тарской крепости» занято частными домами.

– Место для школы в проекте планировки расположено там, где в настоящее время находится частный сектор. Сроки его сноса, переселения жителей и строительства школы не определены, – прокомментировали в мэрии.

В ответ омичка возразила, что вопрос с выделением земли под школу должен был быть решен 15 лет назад, когда администрация города выдавала разрешения на застройку микрорайона.