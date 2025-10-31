Омские поликлиники перестают быть «страшненькими»

Медицинские учреждения привели в порядок. Стены перестали красить в унылые цвета.

телеграм-канал Дмитрия Маркелова

В омском минздраве рассказали о ремонте сразу нескольких городских поликлиник. Учреждения, которые не приводили в порядок годами, перестают быть страшненькими.

Так, в поликлинике ГДКБ № 2 им. В. П. Бисяриной работы уже завершены. Проведен капитальный ремонт крыши, смонтирован новый потолок, заменены двери, обновлена внутренняя отделка лестниц и коридоров. В фойе на фоне ярких стен появились стенды о здоровом образе жизни.

Реконструкция поликлиники № 7 на улице 50 лет Профсоюзов в Нефтяниках должна завершиться в середине ноября.

Капремонт поликлиники ГБ № 9 на улице 12 Декабря на Левобережье подходит к завершению. Сейчас работы ведутся на лестничных маршах, в помещениях второго и третьего этажей центральной части здания. Монтируется входная группа и сети электроснабжения и освещения. Отличительная особенность обновленных учреждений – яркие стены.