Чиновник из Омской области попался на «хитром» благоустройстве пруда

Схема с шестью контрактами была признана прокуратурой попыткой обойти закон.

Глава Звездинского сельского поселения Москаленского района привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе.

Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что в этом году администрация сельского поселения заключила шесть муниципальных контрактов с одним юридическим лицом. Эти контракты касались благоустройства зоны отдыха «Ивовый пруд» в селе Звездино.

Суть нарушений заключалась в том, что стоимость каждого контракта не превышала 600 тыс. рублей. Таким образом, были формально соблюдены требования, позволяющие не проводить торги и выбирать подрядчика без конкурсных процедур. По мнению прокуратуры, это было сделано намеренно – для искусственного дробления одной крупной закупки на несколько мелких, чтобы избежать конкуренции при выборе исполнителя работ.

По результатам проверки прокуратура внесла главе Звездинского сельского поселения представление, а также вынесла постановление о возбуждении в отношении него административного правонарушения. Глава поселения был признан виновным в нарушении законодательства о закупках (ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ) и привлечен к административной ответственности.