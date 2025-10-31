В Нефтяниках открыли современную спортплощадку при поддержке Омского НПЗ

Проект реализован Омским НПЗ при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Григорий Овесов

В Советском округе Омска появилась новая многофункциональная спортивная площадка.

Современный спортивный комплекс включает три зоны: всесезонное футбольное поле с искусственным покрытием, универсальную площадку для игры в баскетбол и воркаут-зону, оснащенную уличными тренажерами. Новая площадка станет дополнительной тренировочной базой для воспитанников Центра лыжного спорта, тренировочного центра «Ермак» и школы единоборств имени А. М. Пушницы. При этом она открыта для всех жителей микрорайона – ежедневно здесь смогут заниматься до 60 человек.

– Пустующая территория в сердце Нефтяников теперь обрела новую жизнь. Эта современная площадка – отличный подарок для всех жителей, – отметил мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, предприятие помогло реализовать этот важный для Советского округа проект в рамках программы «Родные города».

Поддержал инициативу и депутат Омского городского совета Дмитрий Лицкевич. Он подчеркнул, что новая площадка даст возможность многим ребятам заниматься спортом рядом с домом.

– Теперь у сотен ребят из трех соседних спортивных школ, включая знаменитый Центр единоборств имени Пушницы, есть современное пространство для занятий. Омский НПЗ в очередной раз доказал, что слова о поддержке спорта не расходятся с делом, – сказал депутат.

Руководство завода отмечает, что проект стал частью системной работы предприятия по развитию социальной инфраструктуры региона.

– Открытие современной спортивной площадки – элемент большой стратегии, где предприятие выступает надежным социальным партнером для города и области, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Мы создаем в Омске современную спортивную среду, доступную для всех: от профессиональных атлетов до детей, которые только делают первые шаги в спорте.

Программа «Родные города», в рамках которой реализован проект, направлена на улучшение качества жизни в регионах присутствия «Газпром нефти». Она поддерживает культурные, спортивные, образовательные и экологические инициативы, способствуя развитию городской среды и укреплению социальных связей в регионах.