Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В МЧС объяснили, что так мощно полыхало возле кладбища на окраине Омска

В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие и избегать распространения непроверенной информации.

Вечером в четверг, 30 октября, в соцсетях появились тревожные сообщения о сильном горении вдоль Черлакского тракта недалеко от Ново-Южного кладбища. Омичи начали активно обсуждать происшествие, предполагая, что это умышленный поджог.

– Возле танкового училища кто-то поджигает поля. Некто в черной́ одежде бегает и поджигает! – говорится в сообщении телеграм-канала «Инцидент Омск».

Ситуацию прокомментировали в ГУМЧС России по Омской области. Выяснилось, что причиной возгорания стал профилактический отжиг сухой травы.

– Сегодня вдоль трассы Р-254 817–820 км южного обхода Омска продолжатся работы по профотжигу сухой травянистой растительности. Отжиг проводится под контролем проводящей организации. Силы МЧС России не привлекаются, – сообщили в ведомстве.

МЧС настоятельно просит жителей сохранять спокойствие и избегать распространения непроверенной информации.

1921
·Происшествия

В МЧС объяснили, что так мощно полыхало возле кладбища на окраине Омска

В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие и избегать распространения непроверенной информации.
Инцидент Омск

Вечером в четверг, 30 октября, в соцсетях появились тревожные сообщения о сильном горении вдоль Черлакского тракта недалеко от Ново-Южного кладбища. Омичи начали активно обсуждать происшествие, предполагая, что это умышленный поджог.

– Возле танкового училища кто-то поджигает поля. Некто в черной́ одежде бегает и поджигает! – говорится в сообщении телеграм-канала «Инцидент Омск».

Ситуацию прокомментировали в ГУМЧС России по Омской области. Выяснилось, что причиной возгорания стал профилактический отжиг сухой травы.

– Сегодня вдоль трассы Р-254 817–820 км южного обхода Омска продолжатся работы по профотжигу сухой травянистой растительности. Отжиг проводится под контролем проводящей организации. Силы МЧС России не привлекаются, – сообщили в ведомстве.

МЧС настоятельно просит жителей сохранять спокойствие и избегать распространения непроверенной информации.

1921
Мария Филимонова