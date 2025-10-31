Омск-Информ
В Омской области снова изменят расписание электричек

Корректировки связаны с грядущим праздником.

В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства, расписание движения трех пригородных электричек в Омской области будет скорректировано.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, изменения коснутся двух маршрутов. 1 ноября электрички № 7652/6661, № 7657/6672 сообщением Омск – Калачинская – Омск будут курсировать по графику пятницы, а 3 и 4 ноября – по графику выходного дня. К тому же 2 ноября отменят электричку № 7653/6486 сообщением Омск – Москаленки – Омск.

Железнодорожники просят пассажиров быть внимательными и учитывать изменения расписания при планировании поездок.

Мария Филимонова