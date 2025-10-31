В полусотне омских школ учится только по одному одиннадцатикласснику

Такие учебные заведения есть в 21 районе Омской области.

omskinform.ru

В 2025/2026 учебном году в Омской области в девятый класс пошли 25 014 детей, а в одиннадцатый – 8291 выпускник. В ряде сельских учебных заведений осталось лишь по одному ученику в этих классах.

Как сообщает «Город55» со ссылкой на минобр, в 17 сельских школах учится только по одному девятикласснику. В Большеуковском, Исилькульском, Москаленском, Называевском, Нижнеомском, Полтавском и Русско-Полянском районах есть по одной такой школе. По две школы с единственными девятиклассниками находится в Седельниковском и Усть-Ишимском районах, по три учебных заведения – в Горьковском и Тарском районах.

Еще любопытнее ситуация с выпускными классами. Всего в регионе функционируют 42 школы, в каждой из которых числится единственный ученик одиннадцатого класса. Причем две из таких школ находятся в Омске – школа-интернат № 19 в Амурском поселке и Славянская школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на улице Красных Зорь.

Больше всего образовательных учреждений с единичными выпускниками сосредоточено в Большереченском, Кормиловском, Москаленском и Муромцевском районах, где каждая четвертая школа представлена именно таким маленьким количеством одиннадцатиклассников.