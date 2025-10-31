В 35 населенных пунктах Омской области улучшено качество мобильного интернета

Оператор Т2 увеличил емкость сети 4G в двенадцати районах региона. Теперь жители 35 населенных пунктов могут пользоваться более быстрым и стабильным интернетом даже в часы пиковой нагрузки.

Компания Т2, один из ведущих российских операторов связи, провела масштабную модернизацию сетей в Омской области. В ходе работ установлено дополнительное оборудование, что позволило значительно увеличить скорость передачи данных и повысить устойчивость сигнала.

Базовые станции обновлены в следующих районных центрах: Калачинск, Большеречье, Шербакуль, Горьковское, Саргатское, Кормиловка, Тевриз, а также в ряде других населенных пунктов, включая аул Сегизбай и деревни Бердянка и Роза Долина в Азовском национальном районе. Модернизация проведена также в селах Алексеевка, Протопоповка, Иртыш, Глуховка и других точках на территории двенадцати районов области.

После улучшений скорость интернета в зоне обновленных сетей выросла в среднем на 30 %. Даже в часы высокой нагрузки пользователи могут без перебоев смотреть видео, скачивать файлы и пользоваться онлайн-сервисами. Максимальная скорость передачи данных теперь превышает 100 Мбит/с.

Кроме того, специалисты оператора обеспечили дополнительный запас емкости сети, чтобы покрыть растущие объемы трафика. Всего инженеры Т2 выполнили свыше 800 технических оптимизаций, включая настройку антенн с учетом особенностей конкретных территорий и режима активности пользователей.

Работы стали частью масштабного проекта компании по развитию и повышению качества связи в Омском регионе.