Бусины, насекомые, рыбьи кости: омский ЛОР-врач рассказала о находках в носу, горле и ушах

Самые неожиданные инородные тела врачи-оториноларингологи извлекают не только у детей, но и у взрослых.

Монеты, батарейки, детали игрушек и рыбьи кости – это лишь часть предметов, которые врачи-оториноларингологи извлекают из ЛОР-органов пациентов. Распространено мнение, что такая проблема характерна исключительно для детей. Однако и взрослые нередко оказываются в кабинете врача, когда самостоятельная попытка извлечь инородное тело терпит неудачу и только усугубляет ситуацию.

О том, как проходит диагностика и удаление инородных тел, а также о том, чем опасно промедление, рассказала врач-оториноларинголог Медицинского центра «Евромед» Эльвира Ганеева. Специалист также поделилась уникальными фотографиями из своей практики, которые наглядно иллюстрируют разнообразие подобных клинических случаев.

– Эльвира Рифгатовна, расскажите, как часто в вашей практике встречаются пациенты с инородными телами в ЛОР-органах?

– Инородные тела носа, глотки и уха – нередкое явление в практике врача-оториноларинголога. Характер инородных тел может быть различным: от пищевых продуктов до деталей игрушек и профессиональных предметов.

Для детей характерно попадание инородных тел в нос и уши. Обычно это различные мелкие предметы: детали игрушек, бусины, части пищевых продуктов.

Их архива врача Ганеевой Э. Р.

У взрослых инородные тела чаще всего обнаруживаются в ушах (вата, мелкие насекомые, части растений), а также в рото- и гортаноглотке (кости разных видов рыб).

Их архива врача Ганеевой Э. Р.

– Как проходит процесс диагностики и извлечения инородных тел?

– В большинстве случаев инородные тела диагностируются непосредственно при объективном осмотре. Также применяется рентгенодиагностика и видеоэндоскопический осмотр.

Извлечение инородного тела – манипуляция, требующая от врача порой творческого подхода и нестандартного мышления:

● если предмет находится в ухе или носу, проводится влажный туалет, удаление инородного тела аттиковым крючком или пинцетом;

● если предмет попал в рото- или гортаноглотку, извлечение производится при помощи пинцета, зажима или щипцов.

В большинстве случаев инородные тела удаляются без анестезии. Иногда применяется местная аппликационная анестезия, а в ряде случаев требуется наркоз.

Их архива врача Ганеевой Э. Р.ЛОР

Их архива врача Ганеевой Э. Р.

Их архива врача Ганеевой Э. Р.

– Расскажите, какие могут быть последствия, если инородное тело вовремя не извлечь? Например, в случае, когда о попадании предмета узнали спустя какое-то время.

– Чем раньше удалено инородное тело, тем менее серьезны последствия. Это особенно актуально для батареек, способных вызвать перфорацию носовой перегородки или образование синехий, а также для живых насекомых, которые могут травмировать барабанную перепонку, и для рыбьих костей, способных при несвоевременном извлечении привести к абсцессам рото- и гортаноглотки.

Их архива врача Ганеевой Э. Р.

Их архива врача Ганеевой Э. Р.

Их архива врача Ганеевой Э. Р.

– Взрослые чаще всего сами могут определить наличие инородного тела. А что делать с детьми, которые могут какое-то время не подавать сигналов о том, что что-то «спрятали» в нос или уши?

– Заподозрить инородное тело ЛОР-органов у ребенка можно в нескольких случаях:

Непосредственный факт попадания инородного тела в ЛОР-органы (ребенок сам сказал о случившемся или родитель видел это). При нахождении инородного тела в носовом ходе ребенок может жаловаться на затрудненное дыхание и выделения из носа. При длительном нахождении предмета выделения становятся гнойными и приобретают неприятный запах вследствие активации местной микрофлоры. В случае попадания инородного тела в ухо возможны боль, снижение слуха и выделения из уха. При попадании насекомого могут возникать чувство шевеления, жужжания и другие шумовые эффекты. При попадании рыбьей кости в рото- или гортаноглотку характерны жалобы на колющую боль в горле (чаще одностороннюю), усиливающуюся при глотании, а также рвоту и кашель.

– Эльвира Рифгатовна, по каким вопросам, помимо удаления инородных тел, к вам можно обратиться?

– Обычно пациенты обращаются по широкому спектру вопросов:

лечение хронических заболеваний ЛОР-органов (тонзиллита, фарингита, ринита, риносинусита и др.);

лечение хронического вазомоторного ринита;

промывание и пункция пазух носа;

промывание лакун миндалин;

парацентез барабанной перепонки;

вскрытие гнойных кист миндалин, внутриминдаликовых абсцессов, фурункулов, нагноившейся атеромы, гематом ЛОР-органов;

удаление серных пробок, промывание и туалет ушей, носа;

удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов;

проведение таких операций, как эндоскопическая септопластика, подслизистая вазотомия, полипотомия носа;

и консультации по другим вопросам.

Эльвира Рифгатовна принимает пациентов в «Евромеде» на ул. Кемеровской, 13. Записаться на прием можно по тел. 66-49-84.

