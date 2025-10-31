Омск-Информ
·Общество

Помогали даже дети: омичи сами залатали ямы на дорогах

Для ремонта объединились жильцы трех домов.

Вчера, 30 октября, жители микрорайона Амур-2 в Омске организовались и сами отремонтировали дорогу. Фотографиями и видео своей работы они поделились в соцсетях.

На кадрах видно, как омичи ночью залатывают ямы, образовавшиеся на дорогах. Местные жители рассказали, что для ремонта полотна собрались жильцы трех домов.

– Три дома объединились: 1-й Амурский проезд, 7, 9, 9/1, и закатали во благо всем автомобилистам эти неугодные ямы! – говорится в сообщении телеграм-канала «Аварийный Омск».

Омичи добавили, что помогать взрослым заделывать ямы вышли даже дети.

Мария Филимонова