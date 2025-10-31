Мать погибшего на СВО омича спасла жизнь пеликану

Раненый птенец буквально появился на пороге женщины.

телеграм-канал Правительства Омской области

В селе Северном Москаленского района местная жительница Светлана Сабелькина приютила раненого пеликана. Когда птица появилась на участке женщины, та поняла, что ей необходима срочная помощь, и приняла решение позаботиться о ней.

Пеликан с раненым крылом, лапкой и клювом, получивший прозвище Филя, оказался совсем молодым птенцом, который даже не успел сменить пух. Его средой обитания считается озеро Тенис в Крутинском районе, единственное место гнездования этих редких птиц в Омской области, занесенных в российскую Красную книгу.

– Прочитала, что пеликанам нужно два килограмма рыбы в сутки. Купила путассу, он рот открывает, я ему кладу и кладу… – поделилась Светлана.

Семья Светланы решила создать комфортные условия для птенца и обратилась к специалистам министерства природных ресурсов. Они помогли определить дальнейшую судьбу Фили: после реабилитации птица может вернуться обратно в природу, попав в заказник «Пеликаньи острова», обосноваться в «Птичьей гавани» или Большереченском зоопарке.

Однако эта история примечательна не только самим фактом спасения птицы. В этом году мать в специальной военной операции потеряла сына Максима. Светлана также является волонтером и вяжет теплые носки для бойцов.

Теперь судьба Фили находится в надежных руках специалистов, а Светлана продолжит наблюдать за судьбой найденного птенца.