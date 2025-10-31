В центре Омска откроют популярный магазин-барахолку

Точка сети появится на улице Ленина.

vk.com/tvoyapolka_omsk

В центре Омска открывается магазин «Твоя полка». Расположится он на улице Ленина, 19. Эта торговая площадка представляет собой проект, предлагающий удобные условия аренды мест для продажи товаров.

Главная особенность «Твоей полки» заключается в том, что основной контингент арендаторов – мастера, создающие изделия своими руками, а также владельцы онлайн-магазинов и коллекционеры. Магазин берет на себя обязанности продавца, освобождая авторов изделий от хлопот организации продаж.

Для тех, кто хочет выставлять продукцию, процесс предельно прост: достаточно привезти товар, выбрать место на полке и установить желаемую цену. В свою очередь магазин продает эти вещи без наценки.

Проект появился еще в 2014 году. Сейчас сеть насчитывает 37 торговых точек, в которых размещают свои товары более пяти тысяч продавцов. Открытие омской точки запланировано на 1 ноября.