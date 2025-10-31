В Омской области опасаются сокращения бюджета из-за повышения НДС

Минфин прогнозирует снижение поступлений от отдельных налогов из-за увеличения ставки НДС.

omskinform.ru

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20 до 22 %. Это изменение, по прогнозам регионального минфина, может негативно сказаться на параметрах областного бюджета.

Несмотря на увеличение ставки налога на добавленную стоимость, прямого увеличения доходов областного бюджета от него ожидать не стоит. Дело в том, что НДС является федеральным налогом и поступает в полном объеме в казну государства.

Компании имеют возможность уменьшить свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и при применении упрощенной системы налогообложения благодаря перерасчету НДС. Чем выше ставка НДС, тем большие издержки компания имеет право включить в расходы.

– Таким образом, увеличение налоговой ставки по НДС с 20 до 22 % может привести к снижению поступлений налога на прибыль организаций и по упрощенной системе налогообложения, зачисляемых в бюджет Омской области. Оценить влияние планируемых изменений в налоговое законодательство на динамику поступлений налоговых доходов в областной бюджет на сегодняшний день не представляется возможным, – сообщает «НГС55» со ссылкой на минфин.

Тем не менее в минфине призывают омичей не переживать. По информации УФНС, планируемое увеличение ставки НДС уже учтено при формировании доходов бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы, и сокращения поступлений не ожидается.

Несмотря на неопределенность, связанную с изменением ставки НДС, расходы областного бюджета на следующий год запланированы на уровне 178,1 млрд рублей, что на 7,6 % больше, чем в текущем году.