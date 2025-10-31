В Омске рухнули цены сразу на три типа квартир

Тем не менее цены на жилье в новостройках неутешительно растут.

Аналитики Омскстата посчитали, насколько изменились цены на жилье в Омской области в третьем квартале 2025 года. Выяснилось, что средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке увеличилась на 2,1 % по сравнению со вторым кварталом текущего года. Вместе с тем на вторичном рынке произошло незначительное снижение цен – минус 0,2 %.

Обнаружилось падение цен сразу на три категории квартир в старых домах. Так, недвижимость низкого качества подешевела на 2,1 %, ее средняя цена составила 74 924 руб/кв. м. Жилье улучшенного качества потеряло в цене 1,3 %, достигнув отметки в 112 547 руб/кв. м. Элитные квартиры также потеряли символичные 0,1 %, теперь их средняя стоимость составляет 146 650 руб/кв. м. Единственным исключением стала категория среднего качества, показавшая небольшой рост на уровне 0,4 %, установив среднюю цену 96 099 руб/кв. м.

Что касается новостроек, здесь наблюдался уверенный рост цен практически всех категорий недвижимости. Типовые квартиры подорожали на 1,5 %, составив 124 310 руб/кв. м. Увеличилась стоимость и квартир улучшенного качества, поднявшись на 2,4 % до уровня 154 664 руб/кв. м. Наибольшее удорожание зафиксировано среди элитного жилья, его стоимость выросла на 2,9 %, средняя цена достигла показателя в 183 145 руб/кв. м.