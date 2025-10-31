На прилавках омского супермаркета заметили тараканов

Покупатели супермаркета «Победа», расположенного на улице 10 лет Октября в Омске, заметили тараканов среди хлебобулочных изделий. Видео происходящего появилось в соцсетях вчера, 30 октября.
– 21 октября 2025 г. Прилавок с хлебом. Свободно бегают тараканы, – говорится в сообщении паблика «Аварийный Омск».
На кадрах видно, как таракан свободно перемещается по прилавку с хлебом, залезая за буханки. Продукция лежит без упаковок, находясь в полном доступе для вредителей.
На ситуацию отреагировали в региональном Роспотребнадзоре. Ведомство пообещало объявить владельцу магазина предостережение.
– В течение 3 рабочих дней мы объявим предостережение юридическому лицу о недопустимости нарушений обязательных требований. Также в подобных ситуациях в первую очередь рекомендуем жителям направлять информацию напрямую руководству предприятия, для возможности оперативного реагирования, – ответили в ведомстве.
