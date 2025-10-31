Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На прилавках омского супермаркета заметили тараканов

Насекомые были обнаружены среди буханок хлеба.

Покупатели супермаркета «Победа», расположенного на улице 10 лет Октября в Омске, заметили тараканов среди хлебобулочных изделий. Видео происходящего появилось в соцсетях вчера, 30 октября.

– 21 октября 2025 г. Прилавок с хлебом. Свободно бегают тараканы, – говорится в сообщении паблика «Аварийный Омск».

На кадрах видно, как таракан свободно перемещается по прилавку с хлебом, залезая за буханки. Продукция лежит без упаковок, находясь в полном доступе для вредителей.

На ситуацию отреагировали в региональном Роспотребнадзоре. Ведомство пообещало объявить владельцу магазина предостережение.

– В течение 3 рабочих дней мы объявим предостережение юридическому лицу о недопустимости нарушений обязательных требований. Также в подобных ситуациях в первую очередь рекомендуем жителям направлять информацию напрямую руководству предприятия, для возможности оперативного реагирования, – ответили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тараканы «оккупировали» популярную омскую пекарню.

1809
·Общество

На прилавках омского супермаркета заметили тараканов

Насекомые были обнаружены среди буханок хлеба.
Stable Diffusion

Покупатели супермаркета «Победа», расположенного на улице 10 лет Октября в Омске, заметили тараканов среди хлебобулочных изделий. Видео происходящего появилось в соцсетях вчера, 30 октября.

– 21 октября 2025 г. Прилавок с хлебом. Свободно бегают тараканы, – говорится в сообщении паблика «Аварийный Омск».

На кадрах видно, как таракан свободно перемещается по прилавку с хлебом, залезая за буханки. Продукция лежит без упаковок, находясь в полном доступе для вредителей.

На ситуацию отреагировали в региональном Роспотребнадзоре. Ведомство пообещало объявить владельцу магазина предостережение.

– В течение 3 рабочих дней мы объявим предостережение юридическому лицу о недопустимости нарушений обязательных требований. Также в подобных ситуациях в первую очередь рекомендуем жителям направлять информацию напрямую руководству предприятия, для возможности оперативного реагирования, – ответили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тараканы «оккупировали» популярную омскую пекарню.

1809
Мария Филимонова