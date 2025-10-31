Омичам назвали продукты, которые необходимо есть зимой

Врач рассказала, почему в холодное время года следует скорректировать рацион.

@GigaChat

С наступлением холодов организм требует особого подхода к питанию. Терапевт Ольга Чиркова рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет, восполнить дефицит витаминов и сохранить энергию в осенне-зимний период.

Зимой особенно важно включать в рацион качественные источники белка. Нежирное мясо, рыба, яйца и творог не только надолго насыщают, но и способствуют быстрому восстановлению организма после нагрузок и болезней. Терапевт рекомендует обратить внимание на жирные сорта рыбы, такие как сельдь, лосось и скумбрия, являющиеся ценным источником витамина D.

Свежие или замороженные овощи – незаменимые спутники осенне-зимнего меню. Особое внимание стоит уделить капусте, моркови, тыкве и свекле, которые даже после длительного хранения сохраняют большое количество витаминов. Фрукты, особенно цитрусовые, яблоки, киви, хурма и гранаты богаты витамином C и антиоксидантами, что делает их отличным средством профилактики простудных заболеваний.

– Регулярно добавляйте в рацион квашеную капусту и другие ферментированные продукты – это пробиотики, которые укрепляют микрофлору кишечника. Не стоит забывать о кисломолочных продуктах, которые заметно уменьшают риск нарушения пищеварения, – приводит слова терапевта NEWS.ru.

В холодное время года рацион должен быть несколько более калорийным, чем летом. Повышенный расход энергии в зимний период требует соответствующего восполнения. Однако врач призывает использовать щадящие методы приготовления пищи, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт. Тушение, варка и запекание – оптимальные способы сохранить пользу продуктов и облегчить их усвоение.