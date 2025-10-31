Омичей ждет последний теплый день перед похолоданием

Днем воздух прогреется до +16 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 31 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +11...+16 °C, местами до +6 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшой дождь. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи похолодает. Столбик термометра опустится до 0...+5 °C. Местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, также ожидается туман. Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 м/с, местами порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет падать.