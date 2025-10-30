Защитник «Авангарда» сравнил Омск с родным Квебеком

Также он отметил высокий уровень омских ресторанов.

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Максим Лажуа признался, что почувствовал особую связь между Омском и родным канадским городом Квебеком. Он отметил схожесть климата и любовь к хоккею, царящую в обоих городах.

– В плане климата и любви к хоккею все действительно очень похоже. В Канаде тоже, куда ты бы ни ступил, чувствуется страсть к этой игре, а погода бывает такой же холодной и снежной, как и здесь. Я к этому привычен, – рассказал канадец в интервью КХЛ.

Игрок подчеркнул, что чувствует себя комфортно в Омске. Клуб помогает ему адаптироваться на новом месте.

– Конечно, мне все в новинку, я еще адаптируюсь, но мне помогает команда, помогают сотрудники клуба, здесь великолепные рестораны. В общем, мне все нравится, – добавил Лажуа.

Защитник также сообщил, что в скором времени в Омск приедет его семья. Родители Лажуа планируют поездку в январе. Сначала они посетят Москву и Санкт-Петербург, а затем приедут в Омск на домашние матчи «Авангарда».

Позднее, в феврале, в Россию приедет и его невеста, которая останется с игроком до конца сезона.