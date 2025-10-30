Омск-Информ
·Общество

В Омской области запустят самый длинный маршрут электрички

Протяженность пути составит полтысячи километров.

В Омской области планируют расширить два пригородных маршрута, сообщили в пресс-службе РЖД.

– Работа по расширению маршрутной сети продолжается. В настоящее время холдингом «РЖД» прорабатывается возможность продления трех действующих маршрутов в четырех субъектах РФ в начале следующего года, – рассказали в компании.

Одним из таких маршрутов станет «Омск – Калачинская». В РЖД уточнили, что электричку продлят до станции Татарская в Новосибирской области.

Также планируется расширить маршрут «Новосибирск – Татарская». Электричку планируют пустить до станции Колония в селе Ивановка Калачинского района Омской области. Как сообщает Sib.fm, этот маршрут станет самым длинным в регионе. Протяженность пути составит 503 км.

