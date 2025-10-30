Омск-Информ
·Происшествия

На окраине Омска после столкновения с ограждением перевернулся мусоровоз

На месте работают спасатели.

В Омске перевернулась многотонная машина для вывоза мусора. Видео с лежащим на боку мусоровозом поделились омичи в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, машина въехала в дорожное ограждение и легла на бок после столкновения. Происшествие произошло на путепроводе улицы Торговой, в Кировском округе. На видео показаны разрушенные ударом дорожные ограждения.

На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших или погибших не сообщается.

