Омичам решили повысить прожиточный минимум

Изменения вступят в силу с начала следующего года.

omskinform.ru

Правительство Омской области утвердило величину прожиточного минимума на следующий, 2026 год. Об этом сообщили в минтруда Омской области.

Величина прожиточного минимума на душу населения составит 16 477 рублей, что на 1 049 рублей больше предыдущего года. В среднем показатель увеличится на 6,8 %.

– Исходя из данных величин будут производиться расчеты детских пособий, а также определение федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, – рассказала министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.

Для трудоспособного населения установлен минимум в 17 960 рублей (рост на 1 144 рубля), для пенсионеров – 14 170 рублей (увеличение на 902 рубля), а для детей – 15 983 рубля (рост на 1 018 рублей).

Постановление вступит в силу с 1 января следующего года и будет действовать в течение года.