Омская компания делает светильники для самого «звездного» отеля в городе

В гостиницу с современным освещением любят приезжать бизнесмены, здесь останавливаются звезды шоу-бизнеса и ужинают хоккеисты.

hotel5060.ru

В Омске давно и успешно работает предприятие, где изготавливают мини-электроподстанции, которые предназначены для приема и распределения электрической энергии. Эти устройства принадлежат омскому заводу «Вэлта».

Корреспондент «Омск-информа» в рамках пресс-тура, организованного Министерством промышленности и торговли Омской области и Омским региональным отделением Союза машиностроителей России, побывал на предприятии и посмотрел, как изготавливаются приборы для освещения и из каких компонентов они состоят.

– Это оборудование для приема и распределения электрической энергии среднего и высокого напряжения. Комплектные трансформаторные подстанции, задача которых принять и преобразовать электрическую энергию и передать ее дальше до питаемого объекта, – поделился заместитель генерального директора по производству Андрей Жолудев.

Руководители компании показали весь процесс изготовления уникальных устройств. Заместитель генерального директора по маркетингу Алексей Агеев рассказал, что с учетом санкционных рисков завод старается опираться на оборудование российских производителей и китайских партнеров, одобренное Министерством энергетики.

На площадке сразу бросилось в глаза огромное количество зарубежной техники. Металл на «Вэлте» сначала проходит через лазерные станки питерской фирмы «Унимаш», а затем через плазменный станок омского производства. Местный аппарат работает с американским источником питания.

– Американцы дают набор нескольких чисел и букв, только после ввода которых станок начинает работать. Буквально до начала СВО мы его получили и успели запустить. Насколько мне известно, в Омске есть несколько предприятий, которые до сих пор не получили код, потому что американцы не разрешают, – поделился Жолудев.

omskinform Далее распоряжение отдается участку гибки на турецких или итальянских машинах. После этого элементы трансформаторных будок сваривают и красят. Стоит отметить цех покраски – несмотря на наличие автоматических камер, этой работой занимаются сотрудники.

– Мы поставили два аппарата, в которых красят работники, потому что бывают такие детали, которые даже автоматически покрасить нельзя, – подчеркнул Жолудев.

Затем детали покрываются огнезащитным материалом, после чего на участке сборки устанавливают трансформаторы, соединяют панели и подписывают провода. В лаборатории проверяются схемы, сигнализация и освещение. Замгендиректора отметил, что завод самостоятельно проектирует и изготавливает изделие, а также обеспечивает его доставку и ввод в эксплуатацию на месте.

Кроме того, по словам руководства, штат предприятия «Вэлта» увеличился с 30 до более 320 сотрудников, а площадь помещений выросла с арендованных 1 000 квадратных метров до 12 000 собственных. Выручка завода в 2020 году превысила 1 миллиард рублей. omskinform

Агеев подчеркнул, что за годы работы завод изготовил более 10 тысяч изделий для крупных промышленных компаний, среди которых «Лукойл», «Газпром», «Россетти», «Русал», «Алроса» и «Росатом».

Основными заказчиками остаются промышленные предприятия, однако завод сотрудничает и с местными объектами – среди них железнодорожный вокзал, ТЭЦ, первый и пока единственный в городе пятизвездочный отель «50/60».

В гостиницу с современным освещением любят приезжать бизнесмены, здесь останавливаются высокопоставленные чиновники, звезды шоу-бизнеса и ужинают хоккеисты.

Кроме того, завод обеспечивает своей продукцией школы, включая лицей в Кузьминках на Левобережье, а также жилые комплексы, популярные омские ТЦ и фабрики. Поставки также идут на Дальний Восток, Север, западные регионы России, а также за рубеж – например, в Казахстан, Армению и Беларусь.

Предприятие оставляет впечатление современного и добротно устроенного производства: оборудование новое, в цехах порядок, а процесс кажется продуманным. Заметно, что завод движется в правильном направлении, несмотря на санкции и явную зависимость от зарубежных комплектующих. Однако сможет ли предприятие со временем «застолбить» место рядом с крупными игроками отрасли – это вопрос, на который ответ даст лишь время.