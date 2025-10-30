Несмотря на ранение: омич потерял ногу на СВО, но вернулся живым

Сейчас он живет обычной жизнью.

vk.com

Центр управления регионом рассказал историю омича, который вернулся с СВО. Александр Эннс дома с 2024 года. Несмотря на полученное ранение, которое обернулось потерей ноги, он вернулся к прежней жизни.

На выполнение боевого задания, где его ранили, омич вызвался сам. Он обеспечивал группу связью. Военнослужащего наградили медалями «За воинскую доблесть» и «За отвагу».

vk.com

– Я омич. В этом городе я родился, учился, встретил свою супругу, воспитываю детей, работаю, – рассказал Александр Эннс.

У омича уже есть сын и дочь. Вскоре в семье ветерана СВО родится еще один ребенок.