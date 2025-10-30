Средняя зарплата омичей продолжает снижаться

Ее размер к концу лета составил 67 799 рублей.

omskinform.ru

По данным статистиков, средняя заработная плата в Омской области снижается второй месяц подряд. В августе она составила 67 799 рублей – меньше, чем в июле, на 5,1 %, или на 3,6 тысячи рублей.

По данным Омскстата, заработки снизились в 30 отраслях из 41. На 34,6 % – в производстве готовых изделий, государственном управлении и обеспечении военной безопасности. В сфере социального обеспечения омичи стали зарабатывать на 23,9 % меньше. В производстве химических веществ – на 14,7 %.

Больше зарабатывать жители региона стали в производстве текстильных изделий – на 30,7 %, производстве электрического оборудования – на 17,3 % и производстве одежды – на 14,8 %.

Напомним, в июле средняя зарплата омичей достигала 71 417 рублей. Это на 7 %, или на 5,2 тысячи, меньше, чем в июне (76 650 рублей).

В среднем за восемь месяцев 2025 года зарплата составила 70 254 рубля. Это на 14,1 % больше, чем в прошлом году. Однако реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла только на 3,4 %.