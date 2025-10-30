В Омске стартовала образовательная программа Сбера для детей из приёмных семей

Воспитанники детских домов и дети с опытом сиротства осваивают основы программирования, изучают нейросети и создают собственные проекты с помощью технологий искусственного интеллекта.

Программа «Я тоже так могу» реализуется Сбером, благотворительным фондом «Вклад в будущее» и школой программирования «Алгоритмика». Её участниками становятся дети из разных регионов, в том числе Омской области. Ребята изучают современные цифровые технологии, пишут код, создают игровые миры и мультфильмы, работают с текстами, изображениями и звуком, используя инструменты искусственного интеллекта.

Курс рассчитан на 20 академических часов практических занятий. Под руководством педагогов и наставников дети знакомятся с возможностями нейросетей ГигаЧат и Kandinsky, учатся применять их для решения творческих задач. Каждый участник сам выбирает направление работы – создание комикса, короткого видео, игры или анимационного сюжета.

Проект помогает детям раскрывать способности и видеть в технологиях не только инструмент для обучения, но и способ самовыражения. Так, 12-летняя Александра из Подмосковья, увлекающаяся шитьём и танцами, научилась снимать и монтировать видео, а также создавать собственные игры.

Её подруга Ксения (13 лет), которая любит рисовать, рассказала, что программирование оказалось схожим с творчеством:

– Я поняла, сколько труда и усилий вкладывается в каждую игровую деталь. Теперь я знаю, как создаются игры, и хочу продолжать этим заниматься. Мне нравится программировать и создавать что-то новое, – поделилась девочка.

Схожие впечатления и у других участников. 11-летний Семён из города Люберцы признался, что впервые попробовал программировать именно на этих занятиях.

– Я научился создавать игры, узнал много нового про искусственный интеллект и хотел бы узнать ещё больше. В будущем я хочу стать врачом и помогать людям, – рассказал он.

А 13-летний Владимир из Томилино мечтает стать IT-специалистом:

– Больше всего мне понравилось, как мы занимались в Roblox Studio. Я научился строить объекты и понял, что можно выложить свои постройки в сам Roblox. Мне очень интересно программировать, – отметил участник программы.

Есть среди учеников и те, кто выбрал для себя совсем иные профессии. 12-летний Степан, увлечённый поездами, говорит, что искусственный интеллект помог ему научиться быстро воплощать идеи в готовые игровые модели.

– Мне понравилось, что ИИ мгновенно выдаёт нужный результат и помогает создавать собственные игры. В будущем я мечтаю стать машинистом, но продолжать заниматься этим тоже хотел бы, – добавил он.

Обучение проходит офлайн на площадках школы «Алгоритмика» и в формате выездных классов на базе детских центров и учреждений. Занятия уже состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, а также в десятках других регионов страны. Программа рассчитана на две возрастные группы: «Нейросмена. Мои первые проекты с ИИ» (9–11 лет) и «Нейросмена 2.1» (12–18 лет). Каждая группа занимается пять дней по четыре академических часа.