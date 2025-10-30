Омск-Информ
Омич на машине без номеров переехал пограничника

Он был задержан на месте.

Омский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Русско-Полянского района Омской области, обвиняемого в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, в начале октября этого года около села Цветочное омич на машине без госзнаков помешал сотруднику Пограничного управления ФСБ России исполнять служебные обязанности. Водитель наехал на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. После наезда на пограничника обвиняемый был задержан на месте происшествия.

В настоящее время расследование завершено, и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения.



