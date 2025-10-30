«У него было много планов»: строитель из Омской области погиб на СВО

Он числился пропавшим без вести.

Администрация Баррикадского поселения

Уроженец Омской области Нурбек Шулембаев погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в администрации Баррикадского поселения Исилькульского района.

Как рассказали в администрации поселения, у Нурбека было много планов на жизнь.

– У него впереди было много планов: создание семьи, появление детей и дальнейшее развитие трудового пути – все это теперь осталось нереализованным желанием, – сказано в некрологе.

Шулембаев родился в деревне Улендыкуль Исилькульского района Омской области в многодетной семье. Его и двух его старших братьев воспитывала мать, так как отец рано ушел из жизни.

После окончания школы в родной деревне жил на малой родине, помогая родителям. В 2008 году Нурбека призвали на срочную службу. После дембеля Нурбек вернулся в родное село.

После службы в армии работал водителем, ездил на вахту. Позже освоил профессии монтажника и бетонщика. Участвовал в возведении олимпийских объектов в Сочи в составе рабочей бригады компании «Мостовик».

В декабре 2024 года заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения СВО. Был направлен в Селидово, ДНР. С 17 января этого года перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что Нурбек пропал без вести.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что боец погиб при выполнении боевой задачи. Он ушел из жизни в возрасте 34 лет. О дате и месте прощания с бойцом не сообщается.