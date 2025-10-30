Искали тело два года: парень из Омской области погиб на СВО

Военнослужащему было 27 лет.

администрация Муромцевского района

На СВО погиб военнослужащий из Муромцевского района Омской области Александр Долганов. Это произошло еще 19 августа 2023 года, однако известно стало только сейчас.

Александр Долганов родился 28. 07. 1996 г. в Муромцево. На момент гибели ему было 27 лет.

– Он не успел создать свою семью, у него остались родители. От себя лично и от всех муромчан выражаю соболезнования Людмиле Петровне и Владимиру Николаевичу, – написал в своем Telegram-канале глава Муромцевского района Сергей Казанков.

Церемония прощания планируется завтра в Муромцево. Однако тело рядового еще не привезли на родину.