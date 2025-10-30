В Омске завершается капитальный ремонт школы № 14

Школа № 14, построенная в 1963 году, готовится принять учеников после масштабного капитального ремонта, проведенного в рамках федеральной программы модернизации образования.

Пресс-служба администрации города Омска

В Омске завершается капитальный ремонт здания школы № 14, которое не обновлялось с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году. За десятилетия эксплуатации конструктивные элементы и инженерные сети пришли в негодность, поэтому капитальный ремонт был жизненно необходим.

Работы выполняются в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» – части государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Участие в федеральном проекте позволило полностью преобразить здание и создать современные условия для обучения.

Подрядная организация ООО «Омск Сайдинг Инвест» выполнила замену инженерных коммуникаций, кровли, систем отопления, водоснабжения и электроснабжения. Внутри помещения оштукатурены и окрашены, установлены новые стеклопакеты, которые обеспечат тишину и тепло в классах.

– На сегодняшний день остался последний рывок: завершаются работы по облицовке фасада и цоколя, укладке асфальта, уборке мусора с территории, – рассказал директор школы № 14 Владимир Баранов. – Внутри специалисты монтируют электрооборудование, системы видеонаблюдения и автоматическую пожарную сигнализацию.

К подготовке здания к открытию активно подключились и родители школьников, оказывая помощь в уборке помещений и благоустройстве территории.

– От лица родительского сообщества хочу выразить искреннюю благодарность президенту России за реализацию программы капитального ремонта школ и администрации Омска за включение нашей школы в этот проект, – отметил отец третьеклассницы Павел Пузиков. – Здание полностью преобразилось, дети с нетерпением ждут начала занятий в обновленных классах. Уверен, что обучение здесь станет еще более интересным и эффективным.

После завершения всех работ школа № 14 вновь распахнет двери для своих учеников, став еще одним примером успешного обновления образовательной инфраструктуры в Омске.