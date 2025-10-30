Черный дым: в Омске загорелась школа

Возгорание ликвидировали учителя.

vk.com/chp55 Сегодня, 30 октября, в туалете омской школы № 48 загорелась сушилка для рук. Видео с возгоранием омичи поделились в соцсетях.

На видео показано, как аппарат для сушки полыхает с выделением черного дыма. Ученики в это время веселятся и бегают вокруг опасного объекта, а сотрудники школы пытаются прекратить съемку происшествия.

В администрации Омска рассказали, что работники школы в Центральном округе оперативно совершили все необходимые действия по предотвращению распространения пожара. В происшествии никто не пострадал, занятия в школе продолжились.

– Специалисты учреждения оперативно отреагировали на ситуацию, совершив все необходимые действия. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. Образовательный процесс в школе продолжился в штатном режиме, – сообщили в мэрии.

Как сообщили в омском МЧС, для проверки обстановки на место выехал дознаватель МЧС России.