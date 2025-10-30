Сразу после срочной службы: на СВО погиб молодой командир спецназа из Омска

Он участвовал в реальных боях два месяца.

vk.com

Сегодня в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО Федором Лачковым. Сержанту было 22 года.

Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Федор Лачков родился 7 марта 2003 года в Омске. Учился в Шевченковской СОШ Москаленского района, потом в транспортном колледже на водителя-механика.

Отслужив срочную военную службу, в мае 2025 года омич заключил контракт с Минобороны. Участвовал в спецоперации в качестве командира отделения группы специального назначения. Погиб 30 июня 2025 года.

У Федора остались жена и сын.