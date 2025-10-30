Омская фабрика начала масштабное расширение

Компания возьмет в аренду два участка.

Омская фабрика «АВА плюс два», известная также как Омская фабрика гофротары, планирует арендовать два земельных участка рядом со своими производствами. Соответствующая информация опубликована на сайте госторгов.

Компания намерена взять в аренду участки, государственная собственность на которые не разграничена, на улице Электрификаторов на Левом берегу, недалеко от Иртыша. Отметим, что производство фабрики находится на той же улице.

Первый участок, площадью 16,1 тыс. кв. метров, подходящий для производственной деятельности или складирования, выставлялся на конкурс с ценой годовой аренды 2,6 млн рублей. Единственным участником аукциона стала компания «АВА плюс два», с которой планируется заключить договор аренды на 5,5 года, сообщает РБК Омск.

Согласно аукционной документации, на участке хранится строительный мусор, а две его стороны ограждены бетонным забором. Также через участок проходят линии электропередачи на бетонных опорах.

Второй участок, площадью 200 кв. метров, предназначен для коммунального обслуживания. Сейчас на этой территории расположены железобетонные конструкции. Начальная стоимость годовой аренды составляла 56,1 тыс. рублей, победителем торгов стал участник, предложивший сумму 57,8 тыс. рублей. Срок аренды определен в 2,5 года.