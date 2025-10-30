«Мне не слабо»: жесткая сцена из фильма заставила омичку вспороть живот сестре

Однако виноват в преступлении не только кинематограф.

Жительница Омска напала на родную сестру с ножом и уложила ее в больницу. Как сообщают полицейские, преступление произошло вечером 27 октября в доме на улице Нефтезаводской.

Две сестры, 55 и 53 лет, выпивали и смотрели кино в честь возвращения младшей с вахты. На экране появился эпизод, где один персонаж ударил ножом другого. Старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна ранить человека. Младшая тут же доказала обратное – схватила нож и ударила им старшую в живот.

– Она говорит: «А что тебе, слабо?» Мне не слабо, короче, – рассказала женщина на допросе.

Увидев кровь, младшая сестра вызвала скорую и полицию. Медики спасли пострадавшую, которой нож угодил в желудок. Женщина находится в больнице, но ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Отметим, что на младшую сестру завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 10 лет колонии.