Единственный объект в самом «лесном» омском парке отремонтировали

На футбольном поле положили новое покрытие.

t.me/shelest_sn

В парке 300-летия Омска отремонтировали футбольное поле. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

На футбольном поле в центре парка положили новое покрытие, рассказал градоначальник.

– Новое покрытие отвечает всем современным стандартам, обеспечивая комфортную игру для любителей футбола, – сообщил Шелест.

Также мэр добавил, что в этом году в парке 300-летия Омска были установлены новые опоры освещения и система видеонаблюдения.

Напомним, что спортплощадка – почти единственный рукотворный объект в парке. Вся остальная территория рекреационной зоны представляет собой березовый лес с протоптанными жителями Левобережья тропинками.

omskinform

Отметим, что, несмотря на кажущуюся «брошенность» парка, футбольное поле действительно пользуется спросом у молодых футболистов со всей округи.

Ранее сообщалось, что «зеленый уголок» в одном из самых густонаселенных районов Омска решили сдать в концессию. На проект готовы потратить сотни миллионов рублей.