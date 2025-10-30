В Омске прошел диктант «Технологии победы» при поддержке «Единой России»

Акция прошла в рамках XII Международного форума «Технопром-2025» при поддержке партийного проекта «Выбирай свое».

Единая Россия

В написании Всероссийского научно-технологического диктанта приняли участие студенты технических специальностей, преподаватели, представители предприятий, председатели КТОСов, серебряные волонтеры, а также активисты регионального отделения партии и «Молодой Гвардии». В Омске мероприятие состоялось на нескольких офлайн-площадках, в том числе в Штабе общественной поддержки партии и региональном отделении.

– Главной темой диктанта в этом году стали «Технологии победы», – рассказал координатор партийного проекта «Выбирай свое» в Омской области Борис Сватков. – Поэтому и вопросы были сосредоточены на технологиях и инновациях, которые способствовали успеху на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны – от науки и медицины до информационных технологий, методов связи и разведки.

Единая Россия

Пройти диктант можно было и онлайн, для этого на сайте форумтехнопром.рф необходимо было заполнить специальную форму регистрации.

– Некоторые вопросы оказались непростыми. Но это и хорошо: такой диктант не только проверка знаний, но и возможность восполнить пробелы, – отметила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Татьяна Огорелкова. – После акции каждый может обратиться к книгам, чтобы подробнее узнать, как технологии того времени влияли на ход событий и продолжают оказывать влияние на современные достижения.

По итогам диктанта будет сформирован единый рейтинг по всем участникам. В зачет пойдут количество правильных ответов и время прохождения теста. Лучшие получат сертификаты и призы от организаторов форума «Технопром-2025».