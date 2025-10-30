Своя атмосфера: омичи из коттеджного поселка отгородились от скорой помощи

Специалисты снесли четыре заграждения.

Администрация Омска

Сегодня, 30 октября, стало известно о сносе незаконных ограждений в коттеджном поселке Зеленая Долина в Ленинском округе. Об этом сообщили в администрации Омска.

По данным мэрии, арки на дороге мешали проезду скорой помощи, которая ехала на вызов.

– Самовольно установленные конструкции в микрорайоне Зеленая Долина мешали проезду кареты скорой помощи, спешащей на помощь пациенту, – рассказали в администрации.

После инцидента четыре незаконные конструкции демонтировали. Теперь техника экстренных служб сможет беспрепятственно въезжать в микрорайон.

Также в администрации Ленинского округа отметили, что к незаконным постройкам относятся гаражи, столбы, ограждения, малые архитектурные формы, хозяйственные постройки. Для установки подобного имущества на муниципальных землях требуется получить разрешение администрации.