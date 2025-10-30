Омич отсудил 2,3 миллиона у автосалона, где купил машину

Кроме того, транспортное средство ему поменяют на новое.

omskinform.ru

Первомайский районный суд Омска обязал дилера LADA заменить автомобиль омича на новый и выплатить ему 2,3 млн рублей. Причиной стал заводской брак.

Как сообщает пресс-служба омских судов, летом прошлого года омич купил автомобиль «Лада-Веста» у ООО «Р-Моторс ЛАДА» за 1,8 млн рублей. В течение 15 дней он заметил грохот в области передних колес на разных скоростях и потребовал у дилера заменить машину. Однако дилер заявил, что не нашел неисправностей, и отказал клиенту.

Тогда мужчина обратился в суд. Судебная экспертиза выявила производственный дефект и признала правоту омича. Дилер пытался оспорить это решение в Омском областном суде, но безуспешно.

В итоге дилера обязали не только заменить автомобиль на аналогичный, но и выплатить неустойку за продолжительную просрочку исполнения законного требования, компенсацию морального вреда и штраф.