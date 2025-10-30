Омичка неделю проходила с инсультом, не подозревая об этом

Женщине чудом удалось выжить и сохранить движение и речь.

Клиническая офтальмологическая больница им. В. П. Выходцева

Медики омской БСМП № 1 спасли женщину, которая перенесла инсульт, но неделю проходила, не зная об этом. Из-за тромба просвет сонной артерии омички сузился почти на 90 %.

Почему женщина не получила медицинскую помощь раньше, не сообщается. Чтобы спасти омичку, медики провели операцию, тромб вытащили специальным инструментом через небольшой разрез в бедренной артерии.

– Случай уникальный, поскольку специалистам удалось не просто сохранить пациентке жизнь, но и восстановить речь и двигательные функции, – сообщили в минздраве.

Теперь омичку ждет непростая реабилитация.

По словам медиков, бляшки в сосудах растут бессимптомно довольно часто. Риск увеличивается при артериальной гипертензии и высоком холестерине.