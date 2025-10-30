Омич до смерти забил друга кулаками и не захотел в тюрьму

Ему не удалось обжаловать приговор.

omskinform.ru Первомайский районный суд Омска вынес окончательное решение по делу 60-летнего мужчины, совершившего преступление, приведшее к гибели его товарища во время застолья. Омич признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 3 декабря 2024 года после совместного употребления алкоголя подсудимый вступил в ссору с 69-летним хозяином дома и нанес ему не менее 15 ударов кулаками по голове. Пострадавший впоследствии умер в больнице спустя три недели после случившегося.

Первоначально судом было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная инстанция, рассматривавшая жалобу адвоката омича, настаивающего на мягкости наказания и утверждающего, что жертва получила лишь несколько легких пощечин, оставила приговор без изменений.