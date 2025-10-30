Омск-Информ
Форвард «Авангарда» Окулов возглавил топ бомбардиров КХЛ

Нападающий набрал 24 очка в 20 матчах сезона.

Форвард «Авангарда» Константин Окулов продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в текущем сезоне КХЛ. Во вчерашнем матче против «Барыса» в Омске Окулов оформил дубль и провел одну голевую передачу. Благодаря этому он возглавил гонку бомбардиров КХЛ с 24 (10+14) очками в 20 играх.

На второй позиции находится бывший «ястреб» Владимир Ткачев, ныне выступающий за «Металлург» – 24 (3+21) балла в 21 встрече. Замыкает тройку лучших форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски – 23 (7+16) очка в 20 играх.

Мария Филимонова