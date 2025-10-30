В Омске ненастоящих матерей-одиночек начнут штрафовать

Это касается женщин, которые отказываются от брака ради выплат.

В России могут начать штрафовать матерей, которые обманывают правительство, сообщая, что в одиночку воспитывают детей. С такой инициативой выступила журналист, блогер Анастасия Кашеварова.

Автор инициативы считает неправильным то, что отцов не указывают в свидетельствах о рождении детей ради льгот и выплат. Лишают отцовства в том числе и участников спецоперации.

– С начала СВО наше АНО «Женский фронт» вскрыло глобальную проблему экономического, социального и морального характера – дети-безотцовщины при живом отце, который еще и живет с ними. Женщины сознательно не вписывают отца в свидетельство о рождении, чтобы быть на иждивении у государства, – отметила блогер.

Как сообщает The Экономист, инициативу уже рассматривают.

Отметим, что, по последним данным Омскстата, в Омской области в одиночку воспитывают детей 62 810 женщин. Также в регионе 7894 отцов-одиночек.