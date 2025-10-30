Омск-Информ
·Авто

В Омске может появиться огромная автомойка

Мэрия объявила аукцион на право аренды земельного участка.

Сегодня, 30 октября, на сайте омской мэрии появилось распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он находится в 298 м северо-западнее относительно жилого дома, расположенного по адресу: улица 1-я Читинская, 7, в Кировском округе.

Площадь территории составляет 2897 кв. м. Как указано в документе, земля предназначена для оборудования автомобильной мойки или сервиса ремонта машин.

Мария Филимонова