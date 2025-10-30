В Омске массово обновляют остановки

Мэр Шелест сообщил о завершении работ на ряде объектов и планах по дальнейшей модернизации.

omskinform.ru

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о масштабном обновлении остановочных пунктов общественного транспорта. По его словам, до конца текущего года в городе будет модернизировано 109 остановок.

Работы по обустройству остановок находятся на завершающей стадии и ведутся как подрядчиками, так и силами УДХБ.

– На объектах выполняется устройство посадочных площадок, тротуаров и подходов к остановкам, замена бордюрного камня, монтаж пешеходных ограждений и установка павильонов ожидания, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Подрядчики уже успешно завершили работы на таких остановках, как «Ермак», «Лесной проезд», «Семиреченская», «Финансово-экономический институт» и «Улица 3-я Линия».

– В планах – проведение работ на ООТ «Фрезерная», «СНТ-Звездочка», «Поворот» и по другим адресам. Дорожно-эксплуатационными участками УДХБ развернуты работы на Космическом проспекте, ул. 6-я Станционная и др., – уточнил градоначальник.

Отдельно мэр отметил завершение работ по программе «Доступная среда». В рамках этой инициативы уже модернизировано 18 остановочных пунктов, которые теперь полностью доступны для маломобильных граждан. Среди них: остановки «Ул. Звездная», «Березовая роща», «Студенческая», «Ул. Перова», «Школьная», «Кинотеатр «Космос», «Дворец творчества», «Ул. Чернышевского», «Ул. Куйбышева» и «Школа № 30».