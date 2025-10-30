Омск-Информ
Общество

В Омске обустроили новый сквер с амфитеатром

Общественное пространство появилось на Левом берегу.

На Левобережье Омска появился новый сквер «Авангард». Он расположен на участке от дома № 19 на улице Шаронова до детского сада № 127. Бюджет проекта составил 86 млн рублей.

Сквер оборудован зоной отдыха с амфитеатром и деревянной перголой. На территории высадили крупномерные деревья и множество кустарников, также здесь обустроили клумбы. Как сообщает «Омск_путеводитель», сегодня, 30 октября, в сквере монтируют подсветку амфитеатра.

Мария Филимонова