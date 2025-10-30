Омск-Информ
Омский подросток попал в реанимацию после прогулки с друзьями

Что именно с ним произошло, пока неизвестно.

Омичи сообщили в соцсетях об инциденте, который произошел вчера на улице Ленина. По словам горожан, прямо на улице подросток потерял сознание и упал.

– Отключился и упал – без сознания его увезли в реанимацию! Очевидцы уверены: не обошлось без веществ, – сообщается в посте.

Во время происшествия друзья парня, по словам очевидцев, радостно улюлюкали, вместо того чтобы вызвать скорую.

