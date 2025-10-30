В Омске из-за проделок вандалов тратят миллионы на ремонт остановок

Только за этот год в городе разбили 51 остановочный павильон.

omskinform.ru

За этот год мэрия Омска зафиксировала 51 случай порчи остановок общественного транспорта, причем наибольший ущерб наносится стеклянным павильонам, ремонт которых обходится городскому бюджету в круглую сумму.

Как сообщает «Город55», ссылаясь на данные департамента городского хозяйства администрации Омска, в 99 % случаев повреждение остановок является результатом действий вандалов.

Ремонт пострадавших остановочных павильонов возложен на специалистов УДХБ. На изготовление и поставку стекол по одному из соглашений с подрядчиками уже было потрачено более 1,39 млн рублей. При этом средняя стоимость ремонта одного павильона составляет около 36 тыс. рублей.

По каждому факту порчи остановок мэрия обращается в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на некоторых павильонах, удается находить виновных и привлекать их к возмещению ущерба. Однако, как отмечают в администрации, не во всех случаях удается установить личности преступников.