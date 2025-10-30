Задолженность «Омск РТС» перед «Тепловой компанией» доказана в арбитраже

Арбитражный суд Омской области рассмотрел дело по иску АО «Тепловая компания» о взыскании с АО «Омск РТС» задолженности в размере 38 907 878,52 рубля. Поводом для иска стала неоплата услуг по транспортировке тепловой энергии, оказанных в 2022–2024 годах. Было выявлено, что услуги намеренно не оказывались АО «Омск РТС» потребителям микрорайона Свердлова (Ленинский округ) в составе тарифа на отопление и, соответственно, не оплачивались «Тепловой компании».

«Омск РТС» – дочка ТГК-11, входящей в федеральный энергетический холдинг «Интер РАО», а «Тепловая компания» на 100 % принадлежит городу Омску. В рамках договорных отношений «Тепловая компания» оказывает услуги по передаче конечным потребителям тепла и горячей воды через свои сети, а «Омск РТС» должна ежемесячно за это рассчитываться. Однако на деле так происходит не всегда. Например, тепловые сети в микрорайоне Свердлова с 2011 года принадлежат «Тепловой компании» и эксплуатируются ею. Данный факт АО «Омск РТС» был известен, однако в нарушение договоров услуги по транспортировке тепловой энергии не оплачивались. Отказ от оплаты аргументировался тем, что недополученные «Тепловой компанией» доходы будут в будущем компенсированы мерами тарифного регулирования. Доводы о том, что муниципальной компании необходимо уже сейчас проводить срочные ремонты сетей, выплачивать заработную плату своим работникам и производить налоговые отчисления, не принимались.

Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований АО «Тепловая компания» в полном объеме. С АО «Омск РТС» взыскана задолженность в размере 38 907 878,52 рубля.

Добавим, что рассмотренное дело стало одним из серии исков АО «Тепловая компания» к АО «Омск РТС». Всего истец требует взыскания задолженности в размере около 524 млн рублей за услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя, оказанные в 2021, 2023–2025 годах. Как поясняют в «Тепловой компании», недополученные полмиллиарда рублей не позволили в текущем году в запланированном объеме произвести ремонт коммуникаций, по которым тепло и горячая вода передаются конечным потребителям.

По оценке специалистов, фактический износ коммуникаций превышает сейчас 70 %. Вместо планового капитального ремонта сетей «Тепловая компания», из бюджета которой выпали значительные суммы, вынуждена заниматься срочным латанием аварийных участков.