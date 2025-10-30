Один первоклассник в год: в Омской области посчитали самые малочисленные школы

В некоторых учебных заведениях не набирается и десяти учеников.

В 2025/2026 учебном году в Омской области в первый класс пошла 21 тысяча детей. Как сообщает «Город55», в 297 школ региона поступили меньше 10 первоклассников. В 31 школе появилось только по одному новому ученику.

Школы с одним-единственным первоклассником располагаются в 17 районах Омской области. Больше всего их в Усть-Ишимском районе. Это Большетавинская, Кайлинская, Аксеновская, Ореховская и Скородумская школы.

Кроме того, в Омской области 77 школ, общее число учеников в которых не превышает 30. В 17 школах не набралось и 10 учеников.

Топ самых малочисленных школ: