Один первоклассник в год: в Омской области посчитали самые малочисленные школы

В некоторых учебных заведениях не набирается и десяти учеников.

В 2025/2026 учебном году в Омской области в первый класс пошла 21 тысяча детей. Как сообщает «Город55», в 297 школ региона поступили меньше 10 первоклассников. В 31 школе появилось только по одному новому ученику.

Школы с одним-единственным первоклассником располагаются в 17 районах Омской области. Больше всего их в Усть-Ишимском районе. Это Большетавинская, Кайлинская, Аксеновская, Ореховская и Скородумская школы.

Кроме того, в Омской области 77 школ, общее число учеников в которых не превышает 30. В 17 школах не набралось и 10 учеников.

Топ самых малочисленных школ:

  • 4 ученика – Ермиловская ООШ, Кузнецовская ООШ;
  • 5 учеников – Краснодарская ОШ, Усть-Тарская ООШ, Егоровская СОШ;
  • 6 учеников – Бельсенды-казахская ООШ, Корсинская НШ, Гриневическая начальная школа – детский сад, Нагорно-Ивановская СОШ, Кайлинская ООШ, Загваздинская СОШ;
  • 7 учеников – Селивановская ООШ;
  • 9 учеников – Кромская ООШ, Каскатская СОШ, Жанаульская ООШ, Больше-Туралинская СОШ, Бородинская СОШ.
